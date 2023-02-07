Опрос: Украинцы продолжат воевать даже после применения тактического ядерного оружия

Подавляющее большинство украинцев продолжат боевые действия, даже если бы Россия применила тактическое ядерное оружие, сообщается в обзоре «Мюнхенского отчета по безопасности».

Почти девять из десяти опрошенных (89 процентов) хотят продолжать боевые действия в случае возможного ядерного удара по украинскому городу.

Согласно опросу, 88 процентов респондентов согласятся на прекращение огня только в том случае, если Россия выведет все войска из Украины, включая Крым.

Отвод российских войск к линиям разграничения от 24 февраля 2022 года был бы неприемлем более чем для семи из десяти респондентов (78%).

Почти три четверти (72%) выступают за долгосрочные поставки вооружений.