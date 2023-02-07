Опрос: Украинцы продолжат воевать даже после применения тактического ядерного оружия
Подавляющее большинство украинцев продолжат боевые действия, даже если бы Россия применила тактическое ядерное оружие, сообщается в обзоре «Мюнхенского отчета по безопасности».
Почти девять из десяти опрошенных (89 процентов) хотят продолжать боевые действия в случае возможного ядерного удара по украинскому городу.
Согласно опросу, 88 процентов респондентов согласятся на прекращение огня только в том случае, если Россия выведет все войска из Украины, включая Крым.
Отвод российских войск к линиям разграничения от 24 февраля 2022 года был бы неприемлем более чем для семи из десяти респондентов (78%).
Почти три четверти (72%) выступают за долгосрочные поставки вооружений.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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