На Запорожской АЭС завершено возведение защитных сооружений
По сообщению российского информационного агентства ТАСС, строительство защитных сооружений на Запорожской АЭС близится к завершению.
«В завершающей стадии находится строительство инженерно-строительных сооружений, предназначенных для обеспечения дополнительной защиты важных объектов инфраструктуры АЭС, в том числе связанных с хранением радиоактивных материалов», — сообщила ТАСС со ссылкой на представителя «Росэнергоатом».
В декабре Россия заявила, что установила защитный экран над хранилищем отработанных ядерных отходов на объекте.
Крупнейшая в Европе атомная электростанция на юго-востоке Украины была взята под контроль российскими войсками в марте 2022 года и неоднократно подвергалась обстрелам, что вызывает опасения ядерной катастрофы.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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