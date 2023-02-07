На Запорожской АЭС завершено возведение защитных сооружений

По сообщению российского информационного агентства ТАСС, строительство защитных сооружений на Запорожской АЭС близится к завершению.

«В завершающей стадии находится строительство инженерно-строительных сооружений, предназначенных для обеспечения дополнительной защиты важных объектов инфраструктуры АЭС, в том числе связанных с хранением радиоактивных материалов», — сообщила ТАСС со ссылкой на представителя «Росэнергоатом».

В декабре Россия заявила, что установила защитный экран над хранилищем отработанных ядерных отходов на объекте.

Крупнейшая в Европе атомная электростанция на юго-востоке Украины была взята под контроль российскими войсками в марте 2022 года и неоднократно подвергалась обстрелам, что вызывает опасения ядерной катастрофы.