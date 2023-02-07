ООН: Кибервойска Ким Чен Ына украли 1 миллиард долларов на ядерную программу за год

По данным ООН, в прошлом году Северная Корея с помощью киберпреступлений украла больше денег, чем когда-либо прежде.

По разным оценкам, было украдено от 630 миллионов до 1 миллиарда долларов.

Это показывает, что «2022 год был рекордным годом по краже виртуальных активов Северной Кореей», говорится в отчете экспертов ООН, который цитирует dpa.

За последние шесть лет кибервойска КНДР украли в Сети около 1,2 миллиарда долларов. Деньги, которые часто анонимно вкладывались в криптовалюту, затем используются страной, находящейся под жесткими санкциями, для финансирования своей ядерной и ракетной программы.

Эксперты ООН отмечают «значительное ускорение» в ядерно-оружейной программе Пхеньяна.