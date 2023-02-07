Привычки грузин, которые не выносят русские эмигранты
Грузины - народ особый. Они на каждом углу кричат, что их родина самая лучшая, как они гордятся тем, что живут здесь. Эта привычка самая безобидная из тех, что имеют люди этой национальности.
У грузин имеется много привычек, которые кажутся странными и неприятными людям других национальностей.
От того, насколько приезжие будут придерживаться правил поведения, принятых в Грузии, зависит, как их примут.
Русским, приехавшим в это государство следует помнить, что приходя в дом, в котором нет ни пылинки, гость обувь снимать не должен.
Грузинские женщины ведут себя тише воды, ниже травы, что тяжело дается россиянкам.
Слишком быстрый переход на близкие отношения - черта, которую нелегко принять иностранцам. Грузин буквально в первые минуты знакомства может себе позволить "лезть" в личное пространство собеседника.
Опоздание, куда угодно, - норма для жителей Грузии. Это касается встреч, приемов врача, работы, учебы.
Тост для грузин - "молитва".
Если девушка находится в общественном месте одна или с подругой, то ее осыпают комплиментами мужчины. Если желания заводить роман нет, то красавица должна поблагодарить за добрые слова, оставаясь очень сдержанной.
В Грузии не принято говорить о политике и религии.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Храмова Оксана
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