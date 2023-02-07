Привычки грузин, которые не выносят русские эмигранты

Грузины - народ особый. Они на каждом углу кричат, что их родина самая лучшая, как они гордятся тем, что живут здесь. Эта привычка самая безобидная из тех, что имеют люди этой национальности.

У грузин имеется много привычек, которые кажутся странными и неприятными людям других национальностей.

От того, насколько приезжие будут придерживаться правил поведения, принятых в Грузии, зависит, как их примут.

Русским, приехавшим в это государство следует помнить, что приходя в дом, в котором нет ни пылинки, гость обувь снимать не должен.

Грузинские женщины ведут себя тише воды, ниже травы, что тяжело дается россиянкам.

Слишком быстрый переход на близкие отношения - черта, которую нелегко принять иностранцам. Грузин буквально в первые минуты знакомства может себе позволить "лезть" в личное пространство собеседника.

Опоздание, куда угодно, - норма для жителей Грузии. Это касается встреч, приемов врача, работы, учебы.

Тост для грузин - "молитва".

Если девушка находится в общественном месте одна или с подругой, то ее осыпают комплиментами мужчины. Если желания заводить роман нет, то красавица должна поблагодарить за добрые слова, оставаясь очень сдержанной.

В Грузии не принято говорить о политике и религии.