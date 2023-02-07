Варвара Щербакова рассказала о несправедливости в КВН

По заявлению популярной артистки юмористического жанра, она часто сталкивалась с несправедливостью, играя в КВН.

Варвара известна зрителю по участию в команде «Женская сборная Хабаровского края», она рассказала о подробностях внутренней кухни КВН в эфире YouTube-шоу «Предельник».

Щербакова считает «ужасно несправедливым» тот факт, что ее команду не пропустили в четвертьфинал Премьер-лиги в сезоне 2017 года.

«Это же классика кавээновская, когда кто-то становится чемпионом за былые заслуги. (...) Когда ты женская команда, ты не станешь чемпионом, потому что ты женская команда. (...) Когда чемпионом становится команда, потому что ей уже оплатили поездку в Сочи, а приз — поездка в Сочи. Это все в региональных лигах», — рассказала артистка.

Она также отметила, что в игре непременно существует цензура и в телевыпуски не попадают команды, которые сыграли неуверенно.