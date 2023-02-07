Война против браконьерства в ЮАР стала приносить плоды
Количество животных, убитых в национальных парках, уменьшилось благодаря таким мерам, как превентивное удаление рогов или использование детекторов лжи для проверки персонала парков.
Браконьерство на носорогов в Южной Африке, несколько снизилось по сравнению с прошлым годом и переместилось из крупных национальных парков, находящихся под строгим надзором, в региональные парки и частные заповедники, сообщило правительство в понедельник.
Всего в 2022 году в стране было убито 448 носорогов, что на три особи меньше, чем в 2021 году.
Национальный парк Крюгера, крупнейший в стране, стал единственным из двадцати в Южной Африке, пострадавшим от этого явления в 2022 году.
По данным министерства, там было убито 124 носорога, что примерно на 40% меньше, чем в предыдущем году, говорится в пресс-релизе.
Опубликовано: Тарас Медведев
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