Война против браконьерства в ЮАР стала приносить плоды

Количество животных, убитых в национальных парках, уменьшилось благодаря таким мерам, как превентивное удаление рогов или использование детекторов лжи для проверки персонала парков.

Браконьерство на носорогов в Южной Африке, несколько снизилось по сравнению с прошлым годом и переместилось из крупных национальных парков, находящихся под строгим надзором, в региональные парки и частные заповедники, сообщило правительство в понедельник.

Всего в 2022 году в стране было убито 448 носорогов, что на три особи меньше, чем в 2021 году.

Национальный парк Крюгера, крупнейший в стране, стал единственным из двадцати в Южной Африке, пострадавшим от этого явления в 2022 году.

По данным министерства, там было убито 124 носорога, что примерно на 40% меньше, чем в предыдущем году, говорится в пресс-релизе.