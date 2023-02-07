Блюда русской кухни, от которых в восторге иностранцы

Иностранцы любят не все блюда русской кухни, но от некоторый представители других стран просто в восторге. Некоторые едут в РФ специально, чтобы насладиться нашими яствами.

Иностранцам очень нравится борщ, так как это первое блюдо идеально по подбору овощей и мяса, оставляет приятное ощущение внутри после его употребления.

Шашлык у многих ассоциируется с Россией, хотя это кавказское блюдо. Дело в том, что оно настолько прижилось в РФ, что редко выезд на природу, дачу обходится без этого мясного лакомства. Иностранцы также оценили дивный вкус блюда.

Квашеная капуста, бочковые огурцы и маринованные помидоры - то, от чего приходят в восторг приезжие.

"Селедка под шубой" - отличный вариант для гостя России, если тот не прочь употребить спиртное.

Купить гречку за рубежом - задача сложная. Приезжая в российское государство, выходцы из других уголков планеты с удовольствием наслаждаются этой вкусной и полезной кашей, приправленной луком и грибной заправкой.