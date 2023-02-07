Простые вещи, позволяющие избавиться от страха летать на самолете

Аэрофобия - расспространенное расстройство психики, от которого можно избавиться, соблюдая ряд простых вещей.

Конечно, если дело касается клинического случая аэрофобии, то лучше психотерапевта (психиатра) никто не поможет.

Но если состояние не является невыносимым, то можно предпринять меры, чтобы снять тревожность, садясь на самолет.

Первое, что следует уяснить, что бояться - это нормально для человека. Для того, чтобы снизить это неприятное ощущение, нужно отвлечься на что-либо, несвязанное с полетом. Подойдет чтение журнала, просмотр какой-то информации в телефоне, общение с попутчиком.

Употребление алкоголя - плохой вариант, от которого лучше отказаться, так как он только усугубляет ситуацию. Если перелеты случаются часто, то это может развить зависимость. Алкоголь - депрессант, а со временем расслабляющее ощущение, которое он дает в малых дозах, сходит на нет.

Лучший напиток на борту воздушного судна - травяной чай.

Боязнь аварий можно убрать, изучив статистику авиакомпании, на которую пал выбор. Интересный факт, что авиакатастрофы - самый редкий вид аварий, просто о них трубят во все колокола и людям кажется, что они случаются сплошь и рядом.

Принять свое волнение и ждать его - правильное решение, понимание того, что человек так воспринимает полет на самолете.

Тут поможет и дыхательная гимнастика, если есть возможность, хорошо бы не засиживаться, а пройтись по салону самолета.