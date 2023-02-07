Спасатели вытащили маленькую девочку из скважины глубиной 13 метров в Таиланде
2023-02-07 09:30
Спасатели работали несколько часов прежде чем испытать облегчение в результате удачного завершения операции в округе Пхоп Пра в провинции Так, на границе с Мьянмой.
Маленькая девочка во время игры упала в узкую скважину, вырытую для колодца.
В спасательной операции приняли участие около 100 человек.
В результате девочку удалось вытащить на белый свет целой и невредимой, ей была оказана вся необходимая помощь.
Опубликовано: Тарас Медведев
-
-
-
Наталья
Жигалова не знает, как оправдаться после пьяного интервью Волочковой
На ведущую Ютуб-шоу "Алена, блин!" Алену Жигалову накинулись многие соотечественники после того, как она выпустила выпуск проекта, гостьей которого стала балерина Анастасия Волочкова, которой прямо в студии щедро наливали.Подробнее...