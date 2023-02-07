Спасатели вытащили маленькую девочку из скважины глубиной 13 метров в Таиланде

Спасатели работали несколько часов прежде чем испытать облегчение в результате удачного завершения операции в округе Пхоп Пра в провинции Так, на границе с Мьянмой.

Маленькая девочка во время игры упала в узкую скважину, вырытую для колодца.

В спасательной операции приняли участие около 100 человек.

В результате девочку удалось вытащить на белый свет целой и невредимой, ей была оказана вся необходимая помощь.