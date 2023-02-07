В Саксонии на трассе А72 неизвестные бросались с моста по машинам камнями и унитазом

Неизвестные бросили камни и унитаз с моста на автомагистраль A72 между перекрестками Нидерфрона и Пениг, сообщила полиция земли во вторник, 7 февраля.

Полиция сообщила, что четыре автомобиля и грузовик были повреждены на дороге в сторону Лейпцига.

Одну машину пришлось эвакуировать, после повреждений она не могла двигаться своим ходом.

Материальный ущерб составляет 7200 евро. Никто не пострадал, отметили в полиции.

