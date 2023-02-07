В Саксонии на трассе А72 неизвестные бросались с моста по машинам камнями и унитазом
2023-02-07 09:34
Неизвестные бросили камни и унитаз с моста на автомагистраль A72 между перекрестками Нидерфрона и Пениг, сообщила полиция земли во вторник, 7 февраля.
Полиция сообщила, что четыре автомобиля и грузовик были повреждены на дороге в сторону Лейпцига.
Одну машину пришлось эвакуировать, после повреждений она не могла двигаться своим ходом.
Материальный ущерб составляет 7200 евро. Никто не пострадал, отметили в полиции.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Наталья
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