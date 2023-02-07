Жигалова не знает, как оправдаться после пьяного интервью Волочковой

На ведущую Ютуб-шоу "Алена, блин!" Алену Жигалову накинулись многие соотечественники после того, как она выпустила выпуск проекта, гостьей которого стала балерина Анастасия Волочкова, которой прямо в студии щедро наливали.

Алена Жигалова - ведущая Ютуб-шоу "Алена, блин!", позвала артистку балета Анастасию Волочкову на интервью.

Жигалова напоила гостью, вызвав возмущение общественности.

Представительница СМИ презентовала танцовщице бутылку ее любимого вина. Примечательно, что Волочкова пришла на проект, уже будучи нетрезвой, но отказываться от подарка ведущей стала, о чем сообщает Life.

Журналистку обвинили в том, что та подставила знаменитость, которая на интервью стала вести себя не совсем адекватно, задирая ноги и показывая шпагат.

На что Жигалова заметила, что ее отношения с экс-примой Большого театра имеют только профессиональный характер и она лишь "подсветила" проблему.