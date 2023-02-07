Незавидное прошлое настигло премьер-министра Сунака

Возвращение в политическую игру экс-премьер-министра Лиз Трасс поставило перед ее преемником Риши Сунак ряд проблем.

Раскол в Консервативной партии становятся все более очевидными, а нагрузка на премьер-министра растет.

Трасс вслед за Джонсоном открыла второй фронт политической борьбы за власть.

Борис Джонсон активен последние несколько недель. Крупные пожертвования и зарубежные поездки в Киев и Вашингтон создают впечатление, что он снова стремится к руководству страной.

Трасс демонстративно появилась со старыми союзниками в Вестминстере. В публикации для консервативной газеты «Санди телеграф» и в интервью телеканалу консервативного журнала «Зритель» она дала понять, что по-прежнему считает свои политические шаги правильными.

В том, что она стала премьер-министром с самым коротким сроком полномочий, виноваты в первую очередь «очень мощный экономический истеблишмент и отсутствие политической поддержки».



Последствия фиаско Трасс ощущаются до сих пор. Владельцам недвижимости, например, приходится платить более высокие процентные ставки по ипотечным кредитам в течение многих лет, потому что банки значительно повысили ставки в рамках «Трассономики». Но некоторых тори это не смущает, настолько укоренилась идеология жесткого снижения налогов.

Для Сунака стало прецедентом то, что он стал премьер-министром только потому, что Трасс провалилась, считают британские эксперты. Он занял пост без выборов в качестве единственного быстрого решения.

Впервые в истории в полном здравии остаются семь экс-премьер-министров: помимо Трасс и Джонсона, его предшественница Тереза Мэй, а также Дэвид Кэмерон, Гордон Браун, Тони Блэр и Джон Мейджор.