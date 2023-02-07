Экс-супруга Валерия Меладзе Ирина рассказала о конфликте со старшей дочерью Ингой после того, как артист ушел из семьи

Бывшая жена исполнителя Валерия Меладзе Ирина рассказала, что ей пришлось очень нелегко. Особенно тяжело было со старшей дочерью Ингой.

Бывшая супруга известного исполнителя Валерия Меладзе Ирина рассказала о проблемах, с которыми ей пришлось столкнуться при общении со старшей наследницей Ингой, когда отец ушел из семьи, о чем сообщает издание "Starhit".

Расставание с мужем Ирина Меладзе переживала тяжело. В первое время 20-летняя Инга "не хотела" понимать мать.

Спустя время женщине удалось найти подход к дочери и все наладилось. Мать поняла, что на ребенка нельзя было давить, а дать ей время осознать ситуацию.

Брак певца распался в 2014 году после 20 лет совместной жизни.

Пережить удар Ирине помогли дети и вера. Она стала часто посещать церковь, что не поняли некоторые близкие ей люди и знакомые.