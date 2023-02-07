Руперт Эверетт рассказал о сексуальных предпочтениях Шэрон Стоун

Актер Руперт Эверетт рассказал поделился информацией о сексуальных предпочтениях звезды "Основного инстинкта" Шэрон Стоун.

Актер Руперт Эверетт рассказал интервью The Telegraph, как обсуждал интимные вопросы со своей знаменитой коллегой Шэрон Стоун.

Оказывается, звезда экрана рассказала ему о своих предпочтениях в сексе.

Актеры "стали" любовниками в исторической картине "Двойной агент" (2004).

Эверетт вспомнил, что съемки откровенных сцен проходили забавно, так как он долго лежал раздетым и поддерживал беседу со своей партнершей, пока команда готовила освещение.

В процессе такого общения Стоун раскрыла, какие слова произносит в адрес своего возлюбленного во время полового акта.

Первым делом звезда "Основного инстинкта" просит партнера смотреть ей в глаза и медленно двигаться, совершая действия сексуального характера.