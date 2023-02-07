Костомарову грозит ампутация ноги по колено

Фигурист Роман Костомарова никак не может оправиться. Болезнь вызвала много осложнений. В настоящее время спортсмену грозит ампутация ноги по колено.

Лучшие врачи России борются за жизнь именитого фигуриста Романа Костомарова.

Знаменитости становится хуже: гангрена на его конечностях прогрессирует.

Изначально было принято решение ампутировать пальцы на обеих ногах звезды ледовых шоу, а сейчас речь зашла о том, что Роман может лишиться ноги.

Проведенное обследование говорит о том, что в конечности присутствует инфекция. Медикам пока не удалось установить точную причину омертвения тканей.