Петренко намерен лишить Климову алиментов на двух общих сыновей
2023-02-07 11:24
Актер Игорь Петренко намерен лишить свою экс-супругу и коллегу Екатерину Климову алиментов. У знаменитостей 2 общих ребенка.
Актер Игорь Петренко намерен снизить размер алиментов, которые выплачивает бывшей жене Екатерине Климовой на двух общих сыновей.
Совсем недавно экс-супруги разбирались в суде из-за того, что Петренко долгое время не выплачивал деньги на содержание несовершеннолетних, накопив солидный долг.
Теперь же, погасив задолженность, звезда экрана собирается снизить размер обязательных выплат на детей.
Опубликовано: Наталья Гончарова