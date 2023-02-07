Петренко намерен лишить Климову алиментов на двух общих сыновей

Актер Игорь Петренко намерен лишить свою экс-супругу и коллегу Екатерину Климову алиментов. У знаменитостей 2 общих ребенка.

Актер Игорь Петренко намерен снизить размер алиментов, которые выплачивает бывшей жене Екатерине Климовой на двух общих сыновей.

Совсем недавно экс-супруги разбирались в суде из-за того, что Петренко долгое время не выплачивал деньги на содержание несовершеннолетних, накопив солидный долг.

Теперь же, погасив задолженность, звезда экрана собирается снизить размер обязательных выплат на детей.