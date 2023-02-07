Виктор Цымбал ушел из жизни 6 февраля в возрасте 73 лет

Актер РАМК(Российского академического Молодежного театра) Виктор Цымбал скончался на 74-м году жизни 6 февраля.

Актер Российского академического Молодежного театра Виктор Цымбал ушел в мир иной вчера, в понедельник, 6 февраля, о чем сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

В РАМТ артист проработал 40 лет. Он играл на сцене и выполнял административную работу в храме искусств.

О причине кончины знаменитости сведения отсутствуют.