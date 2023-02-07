Канада размещает военные самолеты над Гаити для уничтожения банд

Канадское правительство заявило в воскресенье, что оно разместило военный самолет над Гаити для решения проблемы, которую оно назвало "тяжелой ситуацией в области безопасности", и для поддержки усилий по пресечению деятельности гаитянских банд.

Канада заявила в заявлении, что она поддерживает гаитянскую национальную полицию и развернула дальний патрульный самолет Королевских ВВС Канады (RCAF) CP-140 Aurora в ответ на просьбу Гаити о поддержке, поскольку в стране продолжается эскалация насилия.

Гаитянские банды расширили свою территорию после убийства в 2021 году тогдашнего президента Жовенеля Моиза.

Канадский патрульный самолет обеспечит разведку, наблюдение и разведывательные возможности для укрепления усилий по установлению и поддержанию мира и останется в регионе "на несколько дней", заявило канадское правительство.

В октябре Организация Объединенных Наций предложила направить на Гаити "силы быстрого реагирования" для борьбы с эскалацией насилия со стороны вооруженных банд, в результате столкновений с которыми погибли сотни человек и тысячи были вынуждены покинуть свои дома.

Согласно опросу, проведенному в январе, около семи из 10 жителей Гаити поддерживают предложение о создании международных сил для оказания помощи национальной полиции в борьбе с насилием со стороны вооруженных банд.