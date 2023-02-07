Лукашенко: Запад и дальше будет накачивать Беларусь санкциями

По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, Беларусь ждет усиление западных санкций и это не просто слова.

Об этом глава государства заявил 7 февраля в ходе обсуждения проекта закона о банковской деятельности, передает БЕЛТА.

Александр Лукашенко подчеркнул важность тесного взаимодействия всех ветвей власти в сложившихся условиях.

Усилия должны быть направлены на мобилизацию имеющихся ресурсов для устойчивого функционирования экономического сектора. И ключевая роль в этом вопросе отводится банковской сфере, отметил президент.

По его словам, сейчас санкционные меры активно принимаются Западом против Российской Федерации. И, чтобы их невозможно было обойти «нас тоже будут не просто пугать санкциями, а накачивать», предупредил Александр Лукашенко.