Орлова стала мамой во второй раз, родив дочь Аню
2023-02-07 12:46
У исполнительницы Ольги Орловой родилась дочь Аня, о чем сама знаменитость сообщила в своем личной блоге.
Известная певица и ведущая Ольга Орлова во второй раз стала мамой.
Радостную весть 45-летняя знаменитость сообщила в социальных сетях. Ведущая ТВ не стала заставлять ждать поклонников и сразу же назвала имя своей новорожденной дочери: "Привет, мир! Я - Аня. 6.02.2023".
С рождением малышки артистку поздравили в комментариях подруги, коллеги и фанаты.
Опубликовано: Наталья Гончарова