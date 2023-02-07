Орлова стала мамой во второй раз, родив дочь Аню

У исполнительницы Ольги Орловой родилась дочь Аня, о чем сама знаменитость сообщила в своем личной блоге.

Известная певица и ведущая Ольга Орлова во второй раз стала мамой.

Радостную весть 45-летняя знаменитость сообщила в социальных сетях. Ведущая ТВ не стала заставлять ждать поклонников и сразу же назвала имя своей новорожденной дочери: "Привет, мир! Я - Аня. 6.02.2023".

С рождением малышки артистку поздравили в комментариях подруги, коллеги и фанаты.