Дроздова выпишут из больницы во вторник, 7 февраля
2023-02-07 12:55
Известного ведущего телевидения и ученого-зоолога выпишут из больницы во вторник.
85-летнего ведущего и зоолога Николая Дроздова должны выписать из больницы сегодня, во вторник, 7 февраля.
Известно, что звезду экрана госпитализировали по причине перелома бедер, одно из которых травмировало легкое знаменитости.
Дроздов идет на поправку, по этой причине долечиваться будет уже дома в окружении своих родных.
Опубликовано: Наталья Гончарова