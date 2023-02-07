Дроздова выпишут из больницы во вторник, 7 февраля

Известного ведущего телевидения и ученого-зоолога выпишут из больницы во вторник.

85-летнего ведущего и зоолога Николая Дроздова должны выписать из больницы сегодня, во вторник, 7 февраля.

Известно, что звезду экрана госпитализировали по причине перелома бедер, одно из которых травмировало легкое знаменитости.

Дроздов идет на поправку, по этой причине долечиваться будет уже дома в окружении своих родных.