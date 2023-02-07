Александрова стала жертвой собаки, напавшей на актрису во время пробежки в Питере

На известную актрису Марину Александрову напала агрессивная собака, когда она совершала пробежку в Санкт-Петербурге.

На популярную актрису Марину Александрову напала собака во время утренней пробежки в северной столице РФ.

Деталями инцидента знаменитость поделилась со своими фолловерами в соцсетях.

Александрова каждое утро совершает пробежку, но вчера, 6 февраля, ее испортило нападение на знаменитость агрессивной собаки, после чего конфликт продолжился с не менее агрессивной хозяйкой животного.

Женщина обвинила звезду экрана в том, что она бегает по Питеру.

Александрова на этом фоне призвала людей быть добрее, а даме с собакой посоветовала обрести умение извиняться и улыбаться, что сделает ее намного симпатичнее в глазах окружающих.

Актриса уже много лет живет с супругом и детьми в Санкт- Петербурге.