Шойгу заявил об успешном наступлении войск РФ на Бахмут и Угледар

Российский министр обороны Сергей Шойгу прокомментировал ход боев на территории Украины.

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу прокомментировал бои, которые идут против Вооруженных сил Украины. /p>

Глава российского оборонного ведомства заявил, что подразделения войск РФ успешно продвигаются в Бахмуте, а также Угледаре.

"Боевые действия в районе Угледара и Артемовска развиваются успешно", - приводит ТАСС заявление Сергея Шойгу.

При этом напомним, что ранее один из офицеров ВСУ заявил, что российские войска овладели уже третью Бахмута.