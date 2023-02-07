Шойгу заявил об успешном наступлении войск РФ на Бахмут и Угледар
2023-02-07 13:07
Российский министр обороны Сергей Шойгу прокомментировал ход боев на территории Украины.
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу прокомментировал бои, которые идут против Вооруженных сил Украины. /p>
Глава российского оборонного ведомства заявил, что подразделения войск РФ успешно продвигаются в Бахмуте, а также Угледаре.
"Боевые действия в районе Угледара и Артемовска развиваются успешно", - приводит ТАСС заявление Сергея Шойгу.
При этом напомним, что ранее один из офицеров ВСУ заявил, что российские войска овладели уже третью Бахмута.
Опубликовано: Николай Скира