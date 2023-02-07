Шойгу: Из-за действий США сценарий эскалации на Украине невозможно предсказать
2023-02-07 13:11
По словам Сергея Шойгу, на данный момент нельзя точно предсказать сценарий продолжения СВО.
Российский министр обороны Сергей Шойгу выступил с рядом заявлений относительно ходе боев на территории Украины.
Сергей Шойгу обвинил Соединенные Штаты Америки в том, что из-за их действий сценарий эскалации в Украине нереально предсказать.
"Действия США и их союзников втягивают страны НАТО в конфликт в зоне спецоперации и могут привести к непредсказуемому уровню его эскалации", - заявил Шойгу.&
Также он заявил об успехах российских частей в населенных пунктах Бахмут и Угледар.
Опубликовано: Николай Скира