Шойгу: Из-за действий США сценарий эскалации на Украине невозможно предсказать

По словам Сергея Шойгу, на данный момент нельзя точно предсказать сценарий продолжения СВО.

Российский министр обороны Сергей Шойгу выступил с рядом заявлений относительно ходе боев на территории Украины.

Сергей Шойгу обвинил Соединенные Штаты Америки в том, что из-за их действий сценарий эскалации в Украине нереально предсказать.

"Действия США и их союзников втягивают страны НАТО в конфликт в зоне спецоперации и могут привести к непредсказуемому уровню его эскалации", - заявил Шойгу.&

Также он заявил об успехах российских частей в населенных пунктах Бахмут и Угледар.