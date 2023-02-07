Шойгу: российские войска в ходе наступления освободили Соледар и ряд других населённых пунктов

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что российские войска в ходе наступления освободили Соледар, Клещеевку, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое, Николаевку.

7 февраля глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на селекторном совещании заявил, что подразделения армии России в результате активных наступательных действий в ходе спецоперации по защите Донбасса полностью освободили населённые пункты Соледар, Клещеевка, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое, Николаевка от украинских бойцов.

Шойгу подчеркнул факт того, что Россия продолжит обеспечивать безопасность граждан новых субъектов и защиту мирных жителей Украины от геноцида киевского режима.