Шойгу допустил прямое столкновение России и НАТО на фоне конфликта в Украине
2023-02-07 13:14
Сергей Шойгу высказался о том, как идут бои на территории Украины и дал прогноз о том, что будет дальше.
Российское информационное агентство ТАСС приводит заявления министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу относительно боев в Украине.
По словам главы российского оборонного ведомства, из-за действий Соединенных Штатов и их союзников возможен любой сценарий эскалации данного конфликта.
"Действия США и их союзников втягивают страны НАТО в конфликт в зоне спецоперации и могут привести к непредсказуемому уровню его эскалации", - заявил Шойгу.
Опубликовано: Николай Скира