Шойгу допустил прямое столкновение России и НАТО на фоне конфликта в Украине

Сергей Шойгу высказался о том, как идут бои на территории Украины и дал прогноз о том, что будет дальше.

Российское информационное агентство ТАСС приводит заявления министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу относительно боев в Украине.

По словам главы российского оборонного ведомства, из-за действий Соединенных Штатов и их союзников возможен любой сценарий эскалации данного конфликта.

"Действия США и их союзников втягивают страны НАТО в конфликт в зоне спецоперации и могут привести к непредсказуемому уровню его эскалации", - заявил Шойгу.