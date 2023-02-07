Шойгу обвинил США в подстрекательстве Украины к захвату территорий России

2023-02-07 13:17

Сергей Шойгу сегодня выступил с рядом заявлений о ходе боев на территории Украины.

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что Соединенные Штаты Америки подстрекают Украину захватить российские территории.

"США и их союзники открыто призывают Украину захватывать территории РФ", - приводит информагентство ТАСС заявление Сергея Шойгу.

Также Шойгу добавил, что из-за действий Вашингтона и его союзников невозможно спрогнозировать уровень эскалации конфликта на территории Украины.

Опубликовано: Николай Скира









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