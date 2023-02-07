Шойгу: потери ВСУ в январе составили свыше 6 500 бойцов

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ в январе текущего 2023 года составили свыше 6500 бойцов.

Во вторник, 7 февраля 2023 года, глава Министерства обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания рассказал о потерях Вооружённых сил Украины за первый месяц текущего года.

Шойгу сообщил, что в январе российские военнослужащие ликвидировали не менее 6500 единиц личного состава украинской стороны.

Глава российского оборонного ведомства также отметил, что подразделения армии России продолжают перемалывать всё поставляемое киевскому режиму западными союзниками вооружение и технику.