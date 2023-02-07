Шойгу обвинил США и их союзников в затягивании конфликта на Украине

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что США и их союзники пытаются затянуть конфликт на Украине.

7 февраля министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу прокомментировал непрекращающиеся поставки тяжёлого наступательного вооружения Соединёнными Штатами и их союзниками для киевского режима.

Шойгу выразил свою уверенность в том, что подобными действиями коллективный Запад пытается максимально затянуть конфликт на Украине, что рано или поздно станет причиной его эскалации.