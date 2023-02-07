Шойгу заявил об успехах российских войск под Угледаром и Артёмовском в ДНР

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские войска успешно продвигаются под Угледаром и Артёмовском в ДНР.

Во вторник, 7 февраля 2023 года, глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу во время своего вступительного слова на тематическом селекторном совещании ведомства заявил об успехах подразделений армии России в районах городов Угледар и Артёмовск в Донецкой Народной Республике.

Шойгу сообщил, что в настоящее время Вооружёнными силами России успешно развиваются боевые действия под Угледаром и Артёмовском в рамках спецоперации по защите мирного населения Донбасса.