Сванидзе находится в тяжелом состоянии в больнице, о чем сообщили в Союзе Журналистов

Кубинцы с энтузиазмом реагируют на новую миграционную политику США

Всего семь дней понадобилось кубинцу Маркосу Марзо, чтобы переехать из Гаваны во Флориду, согласно новой программе условно-досрочного освобождения для кубинских мигрантов.

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