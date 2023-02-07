Сванидзе находится в тяжелом состоянии в больнице, о чем сообщили в Союзе Журналистов
2023-02-07 13:39
Ведущий Николай Сванидзе экстренно госпитализирован. Звезда экрана находится в тяжелом состоянии, о чем сообщил глава союза журналистов Павел Гусев.
Руководитель Союза журналистов Москвы Павел Гусев информировал, что никаких новых новостей о состоянии ведущего Николая Сванидзе не. Он находится в инфекционной больнице.
Звезду экрана госпитализировали с пневмонией и отеком легких.
Состояние его остается по-прежнему тяжелым.
Опубликовано: Наталья Гончарова