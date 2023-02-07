Сванидзе находится в тяжелом состоянии в больнице, о чем сообщили в Союзе Журналистов

2023-02-07 13:39

Ведущий Николай Сванидзе экстренно госпитализирован. Звезда экрана находится в тяжелом состоянии, о чем сообщил глава союза журналистов Павел Гусев.

Руководитель Союза журналистов Москвы Павел Гусев информировал, что никаких новых новостей о состоянии ведущего Николая Сванидзе не. Он находится в инфекционной больнице.

Звезду экрана госпитализировали с пневмонией и отеком легких.

Состояние его остается по-прежнему тяжелым.

Опубликовано: Наталья Гончарова









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