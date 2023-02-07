Шойгу: ВС РФ перемалывают поставляемое Украине западное вооружение и технику
2023-02-07 13:40
Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу заявил, что служащие ВС РФ перемалывают всё поставляемое Украине западное вооружение и технику.
7 февраля пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации сообщила о том, что глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что подразделения армии России в ходе спецоперации по защите Донбасса «продолжают перемалывать все поставляемое Киеву вооружение и технику».
Шойгу уточнил, что уничтожение российскими военнослужащими западного оружия, эксплуатируемого Вооружёнными силами Украины, происходит как на маршрутах его доставки, так и на боевых позициях.
Опубликовано: Диана Мудреченко