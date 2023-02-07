Звезде сериала Улицы разбитых фонарей Хайтрудинову, которого задержали в Москве с наркотиками, грозит 15 лет тюрьмы

Известный актер Радмил Хайтрудинов, который играл в популярном сериале "Улицы разбитых фонарей", был задержан в Москве с наркотиками, за что ему грозит 15 лет лишения свободы.

Актер Радмил Хайрутдинов, игравший в таких сериалах, как "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия", задержан с запрещенными веществами с российской столице, за что его могут отправить в тюрьму на 15 лет.

Хайрутдинов перемещался на такси по Москве глубокой ночью, когда на проспекте Мира авто было остановлено инспекторами ДПС.

По причине странного поведения актера, сотрудники правоохранительных органов его досмотрели, обнаружив у того пакетик марихуаны весом около восьми граммов, о чем сообщает Телеграм-канал "SHOT".

Хайрутдинов рассказал, что за запрещенными веществами ездил к мужчине, с которым накануне познакомился в баре.

Звезда экрана заплатил за товар около 12 000 российских рублей, употребив часть на месте, а оставшееся положил в карман куртки, застегнув его на молнию.

После задержания актера было возбуждено уголовное дело. Хайрутдинов может "загреметь" в колонию сроком на 15 лет, так как объем наркотиков оценили как значительный.