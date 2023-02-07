Именитому фигуристу Роману Костомарову ампутировали стопу левой ноги. Знаменитость пришел в себя после серьезной операции.

Медики вынуждены были принять непростое решение относительно олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова.

Угроза ампутации конечностей нависла над знаменитостью еще в январе, а 7 февраля ему ампутировали стопу левой ноги, так как избежать отмирания тканей не удалось. Гангрена прогрессировала.

Правую ногу знаменитости сохранили. Медики "зачистили" пораженные ткани на стопе конечности, ее ампутация, к счастью, теперь не требуется.