Хруст суставами пальцев: может ли он вызывать артрит

Развенчиваем миф о том, что, если хрустеть суставами пальцев, можно заболеть артритом.

Физиотерапевт Карлос Рохас заявляет, что хруст суставами пальцев не может нанести ущерба их здоровью, вопреки расхожему мнению и множественным поверьям.

Врач утверждает, что у него самого есть эта привычка, и никакого вреда она ему за его 53 года не нанесла. Дело в том, что хруст вызван разрывом газовых капсул, которые образуются в синовиальной жидкости сустава.

Артрит же вызывается другими причинами, и связан с воспалительными процессами и кристаллизацией синовиальной жидкости. Вследствие этого она уже не может выполнять свою функцию по смазыванию и защите суставов.