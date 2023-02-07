Хруст суставами пальцев: может ли он вызывать артрит
2023-02-07 14:10
Развенчиваем миф о том, что, если хрустеть суставами пальцев, можно заболеть артритом.
Физиотерапевт Карлос Рохас заявляет, что хруст суставами пальцев не может нанести ущерба их здоровью, вопреки расхожему мнению и множественным поверьям.
Врач утверждает, что у него самого есть эта привычка, и никакого вреда она ему за его 53 года не нанесла. Дело в том, что хруст вызван разрывом газовых капсул, которые образуются в синовиальной жидкости сустава.
Артрит же вызывается другими причинами, и связан с воспалительными процессами и кристаллизацией синовиальной жидкости. Вследствие этого она уже не может выполнять свою функцию по смазыванию и защите суставов.
Опубликовано: Эльза Ли