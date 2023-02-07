Звезде «Улицы разбитых фонарей» грозит большой срок за наркотики

Радмил Хайрутдинов в сериале воплотил образ примерного оперативника, но в реальной жизни оказался очень далек от своего героя.

Звезду сериала «Улицы разбитых фонарей» Радмила Хайрутдинова задержали за хранение крупной партии наркотиков, сообщает 5-tv.ru.

Как уточняет издание, инцидент произошел еще в конце января. 30-летний актер познакомился в баре с неким человеком по имени Максим, а на следующий день уже обратился к нему «по делу». У нового знакомого звезда купил два пакета марихуаны весом около 8,5 граммов. По меркам российского законодательства это считается особо крупной партией.

Часть «товара» Радмил употребил сразу, остальное повез на такси домой. Но вскоре его задержали правоохранители. Хайрутдинову пришлось во всем сознаться и отдать покупку, за которую он выложил 12 тысяч рублей.

В отношении звезды возбудили уголовное дело - за хранение наркотиков в особо крупном размере. Мужчине грозит до шести лет заключения и крупный штраф.

Радмил Хайрутдинов закончил театральную академию Санкт-Петербурга. Как актер, дебютировал в учебном театре, сотрудничал с театром Karlsson Haus. В 2014-м стал сниматься в кино, сыграл в том числе в 14 и 15 сезонах «Улицы разбитых фонарей». А также - в сериалах «Господа-товарищи», «Тайны следствия-20» и других.