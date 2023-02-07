Бритни Спирс поделилась в соцсетях своей фотографией топлес без прически и макияжа
2023-02-07 14:37
Певица Бритни Спирс поделилась в соцсетях своей фотографией топлес без прически и макияжа.
Американская исполнительница Бритни Спирс решила продемонстрировать свою естественную внешность на откровенном снимке.
Соответствующие фото знаменитость разместила в соцсетях: она предстала топлес, лежа на кровати.
Из одежды на Спирс лишь плавки зеленого цвета с анималистичным принтом. Образ артистка дополнила кулоном.
На лице мировой звезды нет ни грамма косметики, а волосы собраны в хвост, о чем сообщает издание Lenta.ru.
Знаменитость уточнила, что этот кадр она сделала в Лондоне.
Опубликовано: Наталья Гончарова