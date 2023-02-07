Минобороны Беларуси: на полигоне «Брестский» начались ротные тактические учения

В Минобороны Беларуси сообщили о начале первого этапа ротных тактических учений с участием двух десантно-штурмовых рот на полигоне «Брестский».

Во вторник, 7 февраля 2023 года, пресс-служба Министерства обороны Республики Беларусь в официальном Telegram-канале ведомства сообщила о старте первого этапа двустороннего ротного тактического учения с участием двух десантно-штурмовых рот 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой Венской Краснознаменной бригады.

В белорусском оборонном ведомстве уточнили, что на данном этапе участвующие в учениях солдаты армии Беларуси отрабатывают элементы расположения, маскировки и организации охранения в районе сосредоточения.