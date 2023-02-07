Качества человека, которые по ошибке принимают за признаки большого ума

Есть люди, которые производят впечатление умных, обладая определенными качествами, которые окружающие ошибочно принимают за проявление ума.

Часто людей принимают за умных, но если копнуть поглубже, оказывается, что они не обладают тем интеллектом, который им приписывали.

Наличие высшего образования не говорит о том, что перед нами интеллектуально развитый человек.

Использование заумных словечек в речи также не говорит об уникальности личности.

Уверенность в себе и убедительность многие воспринимают как признаки разумного человека, что не всегда соответствует действительности.

Прямой связи между богатством и умом человека не существует.

Феноменальная память - особенность, обращающая на себя внимание. Суть в том, что запонинать информацию человек может отлично, но не вникать в ее суть.

Энциклопедические знания очень часто присущи личностям, неприспособленным к современным реалиям жизни.