Минобороны РФ: российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ близ села Тараса Шевченко
В Минобороны РФ сообщили, что российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе села Тараса Шевченко на Херсонском направлении.
7 февраля официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил о том, что служащие Вооружённых сил Российской Федерации в ходе спецоперации уничтожили склад боеприпасов украинской стороны в окрестностях села Тараса Шевченко на Херсонском направлении.
Конашенков добавил, что на данном участке фронта российские военнослужащие также ликвидировали до 20 единиц живой силы Вооружённых сил Украины и вывели из строя самоходную гаубицу «Акация» противника.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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