Армия России уничтожила более 50 бойцов ВСУ на Купянском направлении

Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что подразделения армии России уничтожили более 50 бойцов ВСУ на Купянском направлении.

7 февраля представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков во время брифинга сообщил о ситуации на Купянском направлении.

На данном участке фронта за прошедшие сутки спецоперации по защите Донбасса штурмовая и армейская авиация, огнём артиллерии «Западной» группировки войск нанесла поражение живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад Вооружённых сил Украины.

В результате нанесённого огневого поражения потери украинской стороны составили более пятидесяти военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-30.