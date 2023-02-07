Армия России уничтожила более 50 бойцов ВСУ на Купянском направлении
Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что подразделения армии России уничтожили более 50 бойцов ВСУ на Купянском направлении.
7 февраля представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков во время брифинга сообщил о ситуации на Купянском направлении.
На данном участке фронта за прошедшие сутки спецоперации по защите Донбасса штурмовая и армейская авиация, огнём артиллерии «Западной» группировки войск нанесла поражение живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад Вооружённых сил Украины.
В результате нанесённого огневого поражения потери украинской стороны составили более пятидесяти военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-30.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Наталья
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