Четыре человека арестованы в Турции из-за провокационных постов о стихии
По данным полиции, «провокационные» сообщения, размещенные в социальных сетях, были направлены на «создание страха и паники».
Турецкая полиция объявила во вторник, что они арестовали четырех человек после «провокационных» сообщений, размещенных в социальных сетях о землетрясении магнитудой 7,8 балла, произошедшем накануне на юго-востоке Турции.
Землетрясение, за которым последовали мощные подземные толчки, унесло жизни более 5000 человек в Турции и Сирии, а также оставило тысячи раненых и бездомных на морозе.
Четыре человека были арестованы после того, как полиция обнаружила учетные записи, в которых размещались «провокационные посты, направленные на создание страха и паники», говорится в заявлении полиции без подробного описания содержания сообщений.
По словам источника, в социальных сетях продолжаются более широкие исследования.
Турецкие социальные сети наводнены сообщениями от людей, жалующихся на отсутствие спасательных работ и поиски пострадавших в их районах, особенно в Хатае.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Наталья
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