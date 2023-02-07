Шойгу назвал успешными боевые действия в Бахмуте и Угледаре
2023-02-07 15:55
Во вторник, 7 февраля, Россия заявила об «успехе» своего наступления на востоке Украины, в то время как Киев ожидает крупномасштабного российского нападения и утверждает, что Запад десятикратно увеличивает свою военную помощь.
«В настоящее время боевые действия успешно идут в районах Бахмута и Угледара», — заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Сергей Шойгу также предостерег Запад от увеличения помощи Украине, что, по его словам, может «привести к непредсказуемому уровню эскалации» конфликта.
Американцы и европейцы направляют для нужд ВСУ тяжелые танки, для организации контратак.
США также пообещали оружие с дальностью действия до 150 км, которое требовал Киев, чтобы наносить удары в глубоком тылу по российским складам боеприпасов и линиям снабжения.
Опубликовано: Тарас Медведев