Дроздова наконец-то выписали из больницы
2023-02-07 15:58
Ведущего Николая Дроздова выписали из больницы, отправив долечиваться домой.
85-летний ведущий ТВ и ученый-зоолог Николай Дроздов вернулся домой из больницы, куда попал с переломами бедер.
Звезда экрана прокомментировал свою выписку в беседе с представителями СМИ, заявив, что медики "всю боль устранили, все трещины заросли и переломы".
Елена Дроздова - дочь ведущего, заверила, что будет помогать отцу на этапе реабилитации.
Опубликовано: Наталья Гончарова
-
Наталья
Проклова после сложного перелома передвигается с тростью, но уже выступает на сцене
Совсем недавно актриса Елена Проклова попала в больницу со сложным переломом. После госпитализации врачи рекомендовали знаменитости беречь себя, но она не спешит соблюдать медицинские рекомендации.Подробнее...
-