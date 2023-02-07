Дроздова наконец-то выписали из больницы

Ведущего Николая Дроздова выписали из больницы, отправив долечиваться домой.

85-летний ведущий ТВ и ученый-зоолог Николай Дроздов вернулся домой из больницы, куда попал с переломами бедер.

Звезда экрана прокомментировал свою выписку в беседе с представителями СМИ, заявив, что медики "всю боль устранили, все трещины заросли и переломы".

Елена Дроздова - дочь ведущего, заверила, что будет помогать отцу на этапе реабилитации.