Красный полумесяц просит Евросоюз отменить санкции против Сирии
Сирийский Красный Полумесяц во вторник (7 февраля) призвал Европейский Союз (ЕС) отменить санкции против Дамаска в связи с последствиями разрушительного землетрясения, в результате которого в стране погибло более 1600 человек.
«Я призываю все страны ЕС отменить экономические санкции против Сирии …после этого землетрясения», заявил директор Сирийского Красного Полумесяца Халед Хабубати, во время пресс-конференции в Дамаске.
Красный Полумесяц, который действует на правительственных территориях, призвал «Агентство США по развитию (USAID) оказать помощь сирийскому народу».
Сирия находится под международными санкциями с начала войны в 2011 году, ограничения значительно сократили экономические отношения этой страны с остальным миром.
Опубликовано: Тарас Медведев
-
Наталья
Проклова после сложного перелома передвигается с тростью, но уже выступает на сцене
Совсем недавно актриса Елена Проклова попала в больницу со сложным переломом. После госпитализации врачи рекомендовали знаменитости беречь себя, но она не спешит соблюдать медицинские рекомендации.Подробнее...
-
-