Красный полумесяц просит Евросоюз отменить санкции против Сирии

Сирийский Красный Полумесяц во вторник (7 февраля) призвал Европейский Союз (ЕС) отменить санкции против Дамаска в связи с последствиями разрушительного землетрясения, в результате которого в стране погибло более 1600 человек.

«Я призываю все страны ЕС отменить экономические санкции против Сирии …после этого землетрясения», заявил директор Сирийского Красного Полумесяца Халед Хабубати, во время пресс-конференции в Дамаске.

Красный Полумесяц, который действует на правительственных территориях, призвал «Агентство США по развитию (USAID) оказать помощь сирийскому народу».

Сирия находится под международными санкциями с начала войны в 2011 году, ограничения значительно сократили экономические отношения этой страны с остальным миром.