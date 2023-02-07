Восемь стран ЕС оказывают давление на Еврокомиссию из-за проблем с беженцами и просят профинансировать строительство заборов

Во вторник, 7 февраля, восемь стран ЕС предложили перед саммитом провести «инновационную» реформу предоставления убежища и усилить защиту границ, призывая избежать «еще одного крупного миграционного кризиса».

Существующая система убежища дает сбой, и пришло время принять новаторское решение», пишут Австрия, Дания, Эстония, Греция, Латвия, Литва, Мальта и Словакия.

Они надеются на прогресс в решении вопросов миграции на встрече лидеров Европейского Союза (ЕС) в Брюсселе.

Столкнувшись с увеличением числа нелегального прибытия мигрантов, подписанты хотят «усилить защиту внешних границ», в частности, посредством развертывания инфраструктуры.

Страны, в том числе Австрия, уже несколько недель призывают ЕС поддержать строительство заборов на восточных границах.