Проклова после сложного перелома передвигается с тростью, но уже выступает на сцене

Совсем недавно актриса Елена Проклова попала в больницу со сложным переломом. После госпитализации врачи рекомендовали знаменитости беречь себя, но она не спешит соблюдать медицинские рекомендации.

Недавно на репетиции спектакля в Крыму актриса Елена Проклова неудачно подвернула ногу, попав впоследствии в больницу со сложным переломом.

После выписки артистка сразу "побежала" на работу, хотя передвигаться может только с тростью. Сидеть дома знаменитость не привыкла.

Медики рекомендовали звезде сцены и экрана беречь себя, но она не спешит следовать рекомендациям специалистов.