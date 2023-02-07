Дисней принял условия китайской цензуры и удалил серию Симпсонов

После выпуска эпизода, в котором упоминается о площади Тяньаньмэнь в Гонконге, платформа Disney+ сняла его с трансляции в КНР.

Во второй серии 34-го сезона американского мультфильма была строчка: «Созерцайте чудеса Китая. Биткойн-шахты, исправительно-трудовые лагеря, где дети делают смартфоны, и романтика».

Из-за нее правительство КНР пригрозило закрыть стриминговый сервис в Китае.

Компания пошла на уступки и удалила серию с таким содержанием.