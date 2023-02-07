Пресняков признался, что хочет сделать пластическую операцию

Исполнитель Владимир Пресняков не стал скрывать, что подумывает о том, чтобы обратиться к пластическому хирургу.

Известному певцу Владимиру Преснякову скоро исполнится 55 лет, по этой причине он желает предстать перед поклонниками свежим и помолодевшим, о чем он сообщил изданию dni.ru на Церемонии вручения национальной музыкальной Премии "Золотой граммофон".

Звезда сцены признался, что хорошо относится к разного рода косметологическим процедурам. Пресняков пошутил, что отрастил бороду для того, чтобы закрыть "щечки".

Владимир, смеясь, заявил, что хочет "срезать животик и укоротить нос".