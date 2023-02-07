Асмус отправилась на отдых в Египет со своим новым возлюбленным Евдокимовым

Актриса Кристина Асмус налаживает личную жизнь после развода с бывшим мужем, комиком Гариком Харламовым. Знаменитость отправилась на отдых в Египет со своим новым избранником, актером Романом Евдокимовым.

Известная актриса Кристина Асмус решила немного отдохнуть, взяв небольшой отпуск. На курорт звезда экрана отправилась в компании своего нового возлюбленного и коллеги Романа Евдокимова, о чем сообщает "7дней".

Для отдыха Асмус выбрала египетский курорт Шарм-Эль-Шейх. По словам артистки, ей необходимо прийти в себя, расслабившись.

Знаменитость поселилась в шикарном пятизвездочном отеле вместе с Евдокимовым. Артисты встречаются уже больше года, но не живут вместе, так как Кристина проживает еще под одной крышей с экс-супругом, комиком Гариком Харламовым.